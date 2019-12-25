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Тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли на пляже в Сестрорецке
Сегодня, 8:20
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Тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли на пляже в Сестрорецке

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Волонтеры разыскивались ребёнка в течение суток.

Участники поискового отряда "ЛизаАлерт" нашли мертвым пропавшего накануне восьмилетнего ребенка. Тело находилось на пляже в парке"Дубки". Об этом волонтёры сообщили в официальной группе отряда ВКонтакте.

Поиски мальчика шли целый день на территории Петербурга и в Сестрорецка. О его пропаже сообщили во вторник, 28 июня - известно, что он пошел в сторону пляжа.

В  "ЛизаАлерт" выразили свои соболезнования родственникам ребенка. 

Ранее мы сообщили о том, что в озере около деревни Юкки утонул молодой человек.

Видео: Pexels

Теги: лиза алерт, происшествия, сестрорецк, утопленник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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