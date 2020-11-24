Тридцатиградусная жара в Северной столице сохранится до середины июля

Следующий температурный рекорд может быть поставлен 10 июля, когда столбики термометров покажут +34 градуса.

В четверг, 8 июля, главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции ТАСС рассказал о погоде на ближайшее время.

По его словам, температура не будет спадать до середины июля. Например, 10 июля, ожидается новый температурный рекорд. По прогнозу, столбики термометров должны показать до +34 градусов. Затем можно надеяться на незначительное похолодание. С 16 июля до конца всей третьей декады похолодает до +25 градусов.

Атмосферный фронт подойдет к городу завтра, 9 июля. Должны пройти грозы, дожди, местами ливни. Но температура воздуха не спадет. Колесов отметил, что 15-16 июля могут стать рубежом, когда должна произойти смена воздушной массы.

Синоптик рассказал, что в последний месяц лета станет чуть прохладнее, но температура все равно будет выше нормы на полтора-два градуса.

Ранее мы писали, что в МЧС предупредили петербуржцев о грозе в пятницу.

Фото: Piter.tv