Три женщины пострадали при пожаре на улице Карпинского

Возгорание в квартире в Калининском районе.

В Калининском районе Северной столицы случился пожар в жилом доме, который привел к госпитализации трех женщин. Инцидент произошел в доме 38 по улице Карпинского.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы утром 13 февраля. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь охватил одну из комнат. В однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров горели личные вещи и мебель на половине жилой площади.

Сотрудники МЧС оперативно справились с пламенем, полностью ликвидировав горение к половине первого дня. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в результате происшествия пострадали три представительницы женского пола, их состояние потребовало срочной медицинской помощи и последующей госпитализации. На месте ЧП работали десять спасателей с привлечением двух единиц специализированной техники.

