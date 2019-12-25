Три участка Пушкинского района отдадут в аренду под фармацевтические предприятия

Власти Петербурга решили дать возможность инвесторам реализовать свои планы.

Правительство Петербурга одобрило проведение аукционов на право аренды четырех земельных участков. Три из них будут предназначены для строительства фармацевтических заводов, а еще один — использоваться как склад. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Смольного.

Фармацевтическую промышленность будут развивать на Автомобильной улице и шоссе Подбельского. Александр Беглов отметил, что городу поступают предложения от инвесторов по созданию новых предприятий, и правительство считает, что нужно поддержать эти планы.

Еще один участок находится в Московском районе. Там будет складской комплекс.

Ранее стало известно о том, что "Газпром" арендует участок у "Лахта Центра" для создания экогалереи.

Фото: Pexels