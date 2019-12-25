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Три участка Пушкинского района отдадут в аренду под фармацевтические предприятия
Сегодня, 16:58
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Три участка Пушкинского района отдадут в аренду под фармацевтические предприятия

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Власти Петербурга решили дать возможность инвесторам реализовать свои планы.

Правительство Петербурга одобрило проведение аукционов на право аренды четырех земельных участков. Три из них будут предназначены для строительства фармацевтических заводов, а еще один — использоваться как склад. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Смольного.

Фармацевтическую промышленность будут развивать на Автомобильной улице и шоссе Подбельского. Александр Беглов отметил, что городу поступают предложения от инвесторов по созданию новых предприятий, и правительство считает, что нужно поддержать эти планы. 

Еще один участок находится в Московском районе. Там будет складской комплекс. 

Ранее стало известно о том, что "Газпром" арендует участок у "Лахта Центра" для создания экогалереи. 

Фото: Pexels

Теги: аукцион, земельный участок, фармацевтическая промышленность
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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