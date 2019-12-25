"Газпром" арендует участок у "Лахта Центра" для создания экогалереи

На строительство уйдет около 5 лет.

Смольный решил предоставить "Газпрому" земельный участок около "Лахта Центра" для создания арт-пространства. Компания собирается построить на территории экогалерею. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Экогалерея площадью 21 тыс. квадратных метров на Приморском проспекте, 119В, будет состоять из трех куполов — "Мир идей", "Мир смыслов", "Мир образов".

В пространстве будут проводить выставки, семинары, конференции, культурно-образовательные мероприятия. Также появятся многофункциональные спортивные площадки. Планируется, что экогалерея вместе с небоскребом, парком 300-летия Петербургом, парусником "Полтава" и восточной набережной станет единой территорией.

Срок строительства, а, соответственно, и договора аренды на инвестиционных условиях — 5 лет. В проект вложат не менее 1 млрд рублей.

До 2023 года в парке 300-летия будет идти благоустройство береговой зоны и пляжа.

Фото: Piter.TV