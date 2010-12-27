Три троллейбуса изменят маршруты в выходные

Это связано с дорожными работами на Невском проспекте.

Троллейбусы, следующие по маршрутам №1, 14, 22, изменят свой путь следования с 24 по 27 августа. Об этом сообщает СПб ГУП "Горэлектротранс".

Из-за ремонтных работ на Невском проспекте на троллейбусе нельзя будет проехать от Перекупного переулка до площади Александра Невского.

Троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам:



№1: от к/ст "Хасанская ул." по действующей трассе до Заневской пл., далее по Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул., ул. Стахановцев, Заневскому пр.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., далее по действующей трассе до к/ст "Ординарная ул.";



№14: от к/ст "Река Оккервиль" по действующей трассе до к/ст "Пл. Бехтерева";

№22: от к/ст "Хасанская ул." по действующей трассе до Заневской пл., далее по Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул., ул. Стахановцев, Заневскому пр.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., далее по действующей трассе до к/ст "Пл. Труда".

Ранее мы публиковали видео: на Гороховой столкнулись две иномарки и троллейбус.

Фото: pixabay.com