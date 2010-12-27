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Три троллейбуса изменят маршруты в выходные
Сегодня, 13:27
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nastya960
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Три троллейбуса изменят маршруты в выходные

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Это связано с дорожными работами на Невском проспекте.

Троллейбусы, следующие по маршрутам №1, 14, 22, изменят свой путь следования с 24 по 27 августа. Об этом сообщает СПб ГУП "Горэлектротранс".

Из-за ремонтных работ на Невском проспекте на троллейбусе нельзя будет проехать от Перекупного переулка до площади Александра Невского. 

Троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам: 

№1: от к/ст "Хасанская ул." по действующей трассе до Заневской пл., далее по Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул., ул. Стахановцев, Заневскому пр.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., далее по действующей трассе до к/ст "Ординарная ул."; 

№14: от к/ст "Река Оккервиль" по действующей трассе до к/ст "Пл. Бехтерева"; 

№22: от к/ст "Хасанская ул." по действующей трассе до Заневской пл., далее по Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул., ул. Стахановцев, Заневскому пр.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., далее по действующей трассе до к/ст "Пл. Труда".

Ранее мы публиковали видео: на Гороховой столкнулись две иномарки и троллейбус.

Фото: pixabay.com

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Теги: маршруты следования , невский проспект , троллейбусы
Категории: Лента новостей Новости СПб

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