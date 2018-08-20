Видео: на Гороховой столкнулись две иномарки и троллейбус

Авария не обошлась без пострадавших.

В Центральном районе Петербурга поздним вечером 19 августа столкнулись три транспортных средства. Пострадали две иномарки и троллейбус. Инцидент произошел на пересечении улиц Гороховой и Садовой. Об аварии рассказали очевидцы.

В результате удара один из автомобилей вылетел на тротуар. Один из свидетелей событий отметил, что есть как минимум один пострадавший. Уточнить, был ли этого пешеход или участник движения, мужчина не смог. О погибших информации нет.

Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео последствия ДТП. На место были вызваны экстренные службы.

Фото и видео: Piter.tv