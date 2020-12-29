Три трамвая изменят маршруты из-за аварии на водопроводе на проспекте Авиаконструкторов

Работы на участке проспекта продлятся с утра 20 января до утра 24 января.

Авария на водопроводе у трамвайных путей на проспекте Авиаконструкторов вынудила три трамвая временно изменить маршруты. Как рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса", с 5:00 20 января до 5:00 24 января трамвайное движение по проспекту Авиаконструкторов на участке от Долгоозёрной улицы до конечной остановки "Улица Шаврова". будет закрыто, чтобы специалисты устранили аварию и ее последствия.

В эти дни трамвай №18 не выйдет на работу вовсе, трамвай №47 поедет от конечной "Станция метро "Старая деревня"" по улицам Гаккелевской, Оптиков, Стародеревенской до улицы Ильюшина и далее по привычной трассе до конечной "Удельный парк". Трамвай №55 проследует от конечной "Улица Жени Егоровой" по Суздальскому проспекту, Выборгскому шоссе, проспектам Энгельса, Луначарского, Тихорецкому, затем по Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту и проспекту Испытателей до конечной "Байконурская улица".

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Фото: Piter.TV