Мигрант без прав пытался скрыться от ДПС в Петербурге

Сотрудники ДПС попытались остановить подозрительную машину, но водитель попытался скрыться.

Ночью в среду, 13 января, на Среднем проспекте Васильевского острова инспекторам ДПС пришлось погоняться за мигрантом без водительского удостоверения, сообщил "Дорожный инспектор".

Полицейские заметили Daewoo: водитель ехал без включенных фар в два часа ночи. Требование об остановке водитель было проигнорировано. Нарушитель попытался скрыться через дворы 17-й линии, там он остановился, спрятался под припаркованный во дворе автомобиль и стал кому-то звонить по громкой связи. Его задержали.

Злоумышленником оказался 19-летний гражданин Киргизии, в отношении молодого человека выписали несколько протоколов об административных правонарушениях.

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Фото: Вконтакте / "Дорожный инспектор"