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Мигрант без прав пытался скрыться от ДПС в Петербурге
Сегодня, 15:28
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smirenny

Мигрант без прав пытался скрыться от ДПС в Петербурге

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Сотрудники ДПС попытались остановить подозрительную машину, но водитель попытался скрыться.

Ночью в среду, 13 января, на Среднем проспекте Васильевского острова инспекторам ДПС пришлось погоняться за мигрантом без водительского удостоверения, сообщил "Дорожный инспектор".

Полицейские заметили Daewoo: водитель ехал без включенных фар в два часа ночи. Требование об остановке водитель было проигнорировано. Нарушитель попытался скрыться через дворы 17-й линии, там он остановился,  спрятался под припаркованный во дворе автомобиль и стал кому-то звонить по громкой связи. Его задержали.

Злоумышленником оказался 19-летний гражданин Киргизии, в отношении молодого человека выписали несколько протоколов об административных правонарушениях.

Ранее мы писали, что воры-сладкоежки на "Пежо" обчистили полку с шоколадом на АЗС на Сизова.

Фото: Вконтакте / "Дорожный инспектор"

Теги: водитель без прав, погоня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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