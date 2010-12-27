За неделю в Петербурге накопилось три тысячи тонн мусора

В понедельник, 20 августа, на улицах Северной столицы работают 340 единиц спецтехники и более 800 дворников.

За прошедшую неделю (с 13 по 19 августа) с улиц Петербурга вывезли почти 3 тысячи тонн мусора. Об этом сообщает Комитет по благоустройству Смольного.

На улицах за неделю скопилось 2,4 тысячи тонн смета и 507 тонн мусора. Для уборки потребовалось 4200 смен техники и 7000 рабочих смен. Чтобы сделать влажную уборку в городе, за семь дней пришлось потратить 25 тысяч кубометров воды.

В понедельник, 20 августа, на улицах Северной столицы работают 340 единиц спецтехники и более 800 дворников.

Ранее мы сообщали, что за петербургскими дворниками на окраинах будут следить через спутник.

Фото: pixabay.com



