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За неделю в Петербурге накопилось три тысячи тонн мусора
Сегодня, 16:31
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nastya960
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За неделю в Петербурге накопилось три тысячи тонн мусора

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В понедельник, 20 августа, на улицах Северной столицы работают 340 единиц спецтехники и более 800 дворников. 

За прошедшую неделю (с 13 по 19 августа) с улиц Петербурга вывезли почти 3 тысячи тонн мусора. Об этом сообщает Комитет по благоустройству Смольного. 

На улицах за неделю скопилось 2,4 тысячи тонн смета и 507 тонн мусора. Для уборки потребовалось 4200 смен техники и 7000 рабочих смен. Чтобы сделать влажную уборку в городе, за семь дней пришлось потратить 25 тысяч кубометров воды.

В понедельник, 20 августа, на улицах Северной столицы работают 340 единиц спецтехники и более 800 дворников. 

Ранее мы сообщали, что за петербургскими дворниками на окраинах будут следить через спутник.

Фото: pixabay.com

 

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Теги: дворники , мусор , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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