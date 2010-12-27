В 2019 году в Петербурге появятся три новых станции метро

Петербургский метрополитен пополнится станциями "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".

В 2019 году в петербургском метрополитене откроются три новых станции метро. Об этом заявил Александр Беглов на заседании городского правительства.

В этом году подземка Северной столицы пополнится станциями "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Они станут доступными для горожан уже в сентябре.

Напомним, строительство Фрунзеского радиуса началось в 2011 году. Сроки сдачи трех станций неоднократно переносили. Однако в этот раз петербуржцам пообещали сдать их вовремя.

Горожанам нужны новые станции, новые ветки метро, нужны конкретные решения и сроки ввода объектов строек. Мы с вами прекрасно понимаем, что без развития метро нет развития Петербурга. Александр Беглов

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Фото: Piter.TV