Петербургский директор лишился трех сломанных "БМВ", пока сидел в тюрьме

Незадолго до отъезда в другой город и попадания в нечистую историю, мужчина оставил машины на платной стоянке.

Сидевший под стражей петербуржец лишился трех неисправных автомобилей "БМВ", оставленных на платной стоянке. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, неоднократно судимый исполнительный директор коммерческой организации в сентябре 2018 года пригнал две свои иномарки на площадку на улице 2-й Луч, а третью оставил на улице Кржижановского на стоянке. После этого мужчина уехал по делам в Москву.

Отмечается, что месяцем позже отъезда в столицу 39-летний директор оказался под стражей в Воронеже по статье о мошенничестве. Вернуться в Петербург он смог только в июле 2020 года и по приезде не нашел своих автомобилей на стоянках. При этом документы и комплекты ключей на две машины оставались у директора на руках. ПРедставители стоянок рассказали, что иномарки забрали неизвестные лица, предъявившие документы на автомобили. Какие документы были предъявлены и когда именно все три "БМВ" исчезли, представители стоянок затруднились сказать.

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