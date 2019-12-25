Петербуржец угнал машину турецкого консула

Ситуация напомнила инспекторам сценарий к фильму.

В четверг, 23 июля, стало известно о необычном инциденте, который произошел 7 июля около трех часов ночи на 7-й Советской улице. Петербуржец угнал машину, потом снес несколько заборов и спрятался в чужой открытой квартире, где он начал все крушить битой в попытке выбраться.

В сообществе "Дорожный инспектор" сообщили, что преступник попал на территорию Генерального консульства Турции, сломали камеры видеонаблюдения и угнал открытую BMW, а затем протаранил ворота и скрылся. Потом влетел в еще одни ворота, а затем в припаркованный автомобиль. Далее злоумышленник действовал еще более странно: он забежал в ближайшую парадную, проник в открытую квартиру на первом этаже, затем снял с себя вещи, положил в стиральную машину и забрался на антресоль в ванной комнате. Он разбил битой батарею и окно, но вылезти не получилось.

Пойманный угонщик сообщил, что "начал сходить с ума": медики зафиксировали наркотическое опьянение. Петербуржец признался, что употребил "какие-то кристаллы", которые нашел на улице. Он полагает, что кто-то подставил его с целью проучить, а сами действия напоминали реалити-шоу.

Удивительно, как петербуржцу "повезло": и машина, и квартира оказались открытыми.

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС спасли жизнь петербуржцу на Октябрьской набережной.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте