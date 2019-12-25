Сотрудники МЧС спасли жизнь петербуржцу на Октябрьской набережной

Спасатели сняли с крыши мужчину.

Вечером в четверг, 23 июля, на пульт управления в МЧС поступило сообщение, что на балконе 17-го этажа в доме на Октябрьской набережной находится подозрительный мужчина. Спасатели прибыли на место в считанные минуты.

Спеоперация длилась всего 15 минут с учетом времени, когда сообщение только поступило. Сотрудники службы не увидели снизу ничего необычного, но решили подняться на этаж. В тот момент, когда спасатели выходили из лифта, мужчина 38 лет практически моментально перелез через ограждение балкона, оказавшись снаружи. Сотрудники МЧС втроем кинулись к мужчине, зацепили его за одежду и втащили обратно на балкон. До того, как прибыли медики, спасатели пытались успокоить петербуржца и все время с ним говорили. Сам потерпевший так и не смог объяснить, что именно подвигло его на этот поступок.

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Фото: Piter.TV