Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Они присоединяться к новой команде 20 мая.

Генеральный секретарь Федерации биатлона Молдавии Петр Брия в интервью агентству ТАСС сообщил о переходе трех спортсменов из России.

Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус получили паспорта с новым гражданством 15 февраля. Поскольку они ни разу не выступали на взрослом уровне за национальную команду, они могли оформить переход без согласия от Союза биатлонистов России и Международного союза биатлонистов.

В связи с пандемией коронавируса к новому сезону спортсмены сейчас готовятся дома, первый сбор планируется начать 20 мая в Кишиневе. Петр Брия, генеральный секретарь Федерации биатлона Молдавии

Отметим, что Павел Магазеев - единственный, у кого уже есть награды в биатлоне. Он был победителем и неоднократным призером чемпионатов России. Также Магазеев побеждал на чемпионах мира и Европы среди юниоров.

Ранее стало известно, что чемпионат России по биатлону перенесут на ноябрь из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Alexander Kruglov