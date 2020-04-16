Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Генеральный секретарь Федерации биатлона Молдавии Петр Брия в интервью агентству ТАСС сообщил о переходе трех спортсменов из России.
Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус получили паспорта с новым гражданством 15 февраля. Поскольку они ни разу не выступали на взрослом уровне за национальную команду, они могли оформить переход без согласия от Союза биатлонистов России и Международного союза биатлонистов.
В связи с пандемией коронавируса к новому сезону спортсмены сейчас готовятся дома, первый сбор планируется начать 20 мая в Кишиневе.
Петр Брия, генеральный секретарь Федерации биатлона Молдавии
Отметим, что Павел Магазеев - единственный, у кого уже есть награды в биатлоне. Он был победителем и неоднократным призером чемпионатов России. Также Магазеев побеждал на чемпионах мира и Европы среди юниоров.
Ранее стало известно, что чемпионат России по биатлону перенесут на ноябрь из-за коронавируса.
Видео: YouTube / Alexander Kruglov
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