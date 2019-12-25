Чемпионат России по биатлону могут перенести на ноябрь из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти с 26 марта по 3 апреля.

Как сообщает "Югра-Мегаспорт", чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске могут перенести на ноябрь. Основанием для отмены соревнований стало Постановление Губернатора Югры № 17 от 06.03.2020 "О дополнительных мерах по снижению рисков и распространения новой коронавирусной инфекции".

"Чемпионат России по биатлону может быть совмещен с Первенством России. Учитывая то, что каждую осень Ханты-Мансийск становится местом проведения "вкатки" для биатлонистов и лыжников, при переносе соревнований на конец года можно ожидать, что сильнейшие биатлонисты страны проведут у нас в гостях довольно продолжительное время. Мы искренне сожалеем о необходимости такого неутешительного решения и надеемся, что поворот событий не заставит фанатов биатлона меньше любить этот яркий и непредсказуемый вид спорта" - сказал директор "Югры-Мегаспорт" Валерий Радченко.

Чемпионат России по биатлону должен был пройти с 26 марта по 3 апреля. Ранее в Ханты-Мансийске был отменен VIII Югорный лыжный марафон, запланированный на 11 апреля.

Напомним, что недавно французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.