Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Спортсмен опубликовал обращение к болельщикам в Facebook.

Французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение завершить карьеру по окончании текущего сезона. Об этом спортсмен написал в своей странице в Facebook.

"Хочу поблагодарить всех, кто мне помогал. За 20 лет, посвященных биатлону, я узнал, что наши отношения с ним стали ключевой частью моей жизни. Все вы превратили эту индивидуальную гонку в коллективное приключение. Теперь пора прощаться. Спасибо за путешествие" - сказал Фуркад.

Мартен Фуркад - семикратный обладатель Кубка мира по биатлону. В случае победы в завтрашней индивидуальной гонке на этапе в Контиолахти он может завоевать восьмой трофей.

На счету французского биатлониста пять золотых медалей Зимних Олимпийских игр. Две из них он завоевал на Играх в Сочи в 2014 году.

Напомним, что в Греции отменили эстафету олимпийского огня из-за коронавируса.

Фото: Facebook / @fourcademartin