Зрители не смогут увидеть Джерарда Батлера в роли факелоносца.

В Греции отменили эстафету олимпийского огня из-за коронавируса. Об этом заявил Национальный олимпийский комитет (НОК). Причиной отмены церемонии стали опасения из-за распространения коронавируса. Ранее в роли факелоносца был приглашен голливудский актер Джерард Батлер. Тысячи зрителей собрались, чтобы посмотреть на приглашенную звезду.

В НОК заметили, что 19 марта огонь все-таки передадут на афинском стадионе организаторам предстоящих спортивных соревнований. Однакозрители этого не увидят. Летняя Олимпиада-2020 должна пройти в японском Токио.

Ранее исполком МОК утвердил перенос марафона из Токио в Саппоро.

Видео: YouTube/Olympic