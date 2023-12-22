Три петербургских пляжа признали пригодными для купания

В мае были проведены исследования воды на всех водоемах города.

Подготовка пляжей Петербурга к летнему сезону подходит к завершению, включая работы в соответствии с санитарными нормами.

Как сообщила начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ольга Смелова, в мае были проведены исследования воды на всех водоемах города.

Согласно полученным результатам, вода соответствует требованиям санитарного законодательства только на трех пляжах: озеро Безымянное в Красносельском районе, Первое Суздальское озеро и Ольгинский водоем. Вода во всех остальных озерах не соответствует гигиеническим нормативам.

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Фото: Piter.TV