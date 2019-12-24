Стали известны имена трех самых влиятельных российских женщин из Петербурга

Компания "Медиалогия" составила рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин. Среди них оказались три петербурженки.
В рейтинг ТОП-50 вошли Валентина Матвиенко, Ксения Собчак и Ольга Бузова. Медиарейтинг составили в преддверии Международного женского дня.
Самой цитируемой оказалась председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Российские СМИ упоминали ее почти 122 тыс. раз. Телеведущая Ксения Собчак отстала от политика на 2 тысячи. Шестое место в списке заняла певица Ольга Бузова с 97 тыс. упоминаний.
Ранее губернатор Северной столицы поздравил петербурженок с наступающим 8 Марта.
Фото: открытый источник
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