Стали известны имена трех самых влиятельных российских женщин из Петербурга

ТОП-50 возглавила Валентина Матвиенко.

Компания "Медиалогия" составила рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин. Среди них оказались три петербурженки.

В рейтинг ТОП-50 вошли Валентина Матвиенко, Ксения Собчак и Ольга Бузова. Медиарейтинг составили в преддверии Международного женского дня.

Самой цитируемой оказалась председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Российские СМИ упоминали ее почти 122 тыс. раз. Телеведущая Ксения Собчак отстала от политика на 2 тысячи. Шестое место в списке заняла певица Ольга Бузова с 97 тыс. упоминаний.

Ранее губернатор Северной столицы поздравил петербурженок с наступающим 8 Марта.

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