Беглов поздравил петербурженок с наступающим 8 Марта

Женщинам пожелали здоровья, вдохновения и праздничного настроения.

Петербургский губернатор Александр Беглов поздравил юных и взрослых горожанок с наступающим 8 марта, слова градоначальника приводит пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что женщины всегда несли особую миссию, храня семейный очаг и трудясь наравне с мужчинами. По его словам, женщины добиваются огромных успеов в предпринимательстве, науке и образовании. Также губернатор призвал вспомнить защитниц Отечества и храбрых блокадниц.

Губернатор пожелал петербурженкам здоровья, уюта в домах, вдохновения и праздничного настроения.

Напоминаем, что россиян ждут трехдневные выходные.

Фото: pixabay