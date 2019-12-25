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Беглов поздравил петербурженок с наступающим 8 Марта
Сегодня, 13:28
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Беглов поздравил петербурженок с наступающим 8 Марта

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Женщинам пожелали здоровья, вдохновения и праздничного настроения.

Петербургский губернатор Александр Беглов поздравил юных и взрослых горожанок с наступающим 8 марта, слова градоначальника приводит пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что женщины всегда несли особую миссию, храня семейный очаг и трудясь наравне с мужчинами. По его словам, женщины добиваются огромных успеов в предпринимательстве, науке и образовании. Также губернатор призвал вспомнить защитниц Отечества и храбрых блокадниц.

Губернатор пожелал петербурженкам здоровья, уюта в домах, вдохновения и праздничного настроения.

Напоминаем, что россиян ждут трехдневные выходные.

Фото: pixabay

Теги: 8 марта, александр беглов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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