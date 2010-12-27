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Три петербургских вуза вошли в рейтинг U.S. News Best Global Universities 2019
Сегодня, 11:51
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nastya960
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Три петербургских вуза вошли в рейтинг U.S. News Best Global Universities 2019

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Всего в список попали 14 российских вузов.

Три петербургских вуза попали в рейтинг лучших вузов мира U.S. News Best Global Universities 2019. Об этом сообщают городские СМИ.

В список вошли 14 российских вузов, среди которых Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Университет ИТМО. СПбГУ занимает 507 место, Политех – 619-е, ИТМО – 816-е.

МГУ имени Ломоносова расположился намного выше – на 275 месте, НИЯУ МИФИ на 419-ом, Новосибирский госуниверситет на 433-ом, Московский физико-технического института на 460-ом месте.

Ранее на Piter.TV: Студентки из Петербурга собирают деньги на выставку о сексуальном насилии.

Фото: pixabay

 

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Теги: вуз , рейтинг
Категории: Лента новостей Новости СПб

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