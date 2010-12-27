На необычной экспозиции девушки решили представить зрителям одежду, в которой были жертвы были в день происшествия.

Студентки из Петербурга собирают деньги на выставку о сексуальном насилии. Проект экспозиции девушки выложили на платформе Planeta.ru.

После скандальной истории с Харви Вайнштейном и признаниями голливудских актрис в домогательствах тема сексуального насилия стала часто появляться в новостной хронике. В российских блогах и социальных сетях некоторые женщины решились признаться в том, что сами когда-то становились жертвами насилия. Эти истории заинтересовали студентку СПбГУ Дину Охотину. Она и петербургский блогер Настя (nastiamagic) решили организовать выставку, посвященную жертвам насилия. На необычной экспозиции девушки хотят показать зрителям одежду, похожую на ту, в которой были жертвы в день случившегося. По словам Дины, на этот проект ее вдохновил пример американских студентов из Университета Канзаса.

Лично сама я никогда не сталкивалась с насилием, но меня вдохновила идея выставки о которой я прочитала в одном женском журнале. Она называлась "Во что ты была одета?". Студенты собрали одежду, которая была на жертвах в момент насилия, и представили ее в стендах. Я подумала, что такую же выставку можно организовать в Петербурге. Дина Охотина.

Дина и Настя составили несколько анонимных анкет с 2-мя вопросами, один из которых был "Что на тебе было одето в день насилия?", и с помощью знакомых блогеров Настя распространила их по социальным сетям. На их послания откликнулась 71 женщина из разных уголков России. Девушки прочитали каждое письмо.

Мне было психологически тяжело читать многие анкеты. Одна женщина написала, что подверглись насилию в 8-летнем возрасте. Притом, я отметила, что одеты они все были в одинаковые стандартные вещи – футболки, толстовки, джинсы и куртки. Никто из 71 женщины не сказал нам, что был одет вызывающе. Дина Охотина.

Девушки внимательно изучили анкеты и отобрали для выставки 15 самых душераздирающих историй. Потом они постарались найти точно такую же одежду, которую описывали опрошенные женщины - спрашивали у знакомых, друзей, покупали в секондах и даже находили подобные вещи в собственном гардеробе. Свою выставку Дина и Настя планируют показать петербуржцам в "Этажах". Девушки даже определились с датой – 25 ноября, Всемирный день борьбы с женским насилием.

Сейчас для организации и продвижения своего проекта девушкам нужны 40 тысяч рублей. Дина призналась, что небольшую часть суммы им уже удалось собрать – проект постепенно получает отклик в социальных сетях.

Деньги пойдут на оплату помещения и покупку креплений для одежды, изготовление табличек с историями и основной баннер с информацией о выставке. Дина Охотина.

Вход на выставку в "Этажах" девушки обе5щают сделать бесплатным. Далее они планируют показать свою экспозицию в Москве и других городах России.

Фото: Cosmopolitan / официальный сайт журнала, скриншоты сайта Planeta.ru