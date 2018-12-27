Мариинский занял вторую строчку рейтинга Forbes среди российских театров

В прошлом году культурное учреждение получило 6,864 млрд рублей. В рейтинг также попали еще два петербургских театра.

Три петербургских театра вошли в список самых богатых театров России по версии журнала Forbes.

Так, Мариинский театр занял вторую строчку рейтинга, в прошлом году культурное учреждение получило 6,864 млрд рублей. На 11-ой строчке расположился Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова. В 2018 году его доход составил 698 млн рублей. Малый драматический театр с 353,4 миллионами рублей занял 17 позицию.

Сейчас в России работают 619 театров, но только 24 из них находятся в федеральном подчинении.

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд в мире.

Видео: YouTube/ MariinskyRu