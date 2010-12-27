Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд в мире

Список состоит из 100 знаменитостей.

Журнал Forbes опубликовал ТОП-100 знаменитостей, заработавших в 2019 году больше всего.

Первое место заняла певица Тейлор Сфивт с доходом в 185 миллионов долларов. На втором месте оказалась 21-летняя американская модель и участница телешоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер (170 млн), а замкнул тройку лидеров репер Канье Уэст (150 млн).

В десятку также попали футболисты Лионель Месси (127 млн), Криштиану Роналду (109 млн), бразилец Неймар (105 млн), а также британский музыкант Эд Ширан (110 млн), группа The Eagles (100 млн) и боксер Сайль Альварес (94 млн).

Замыкает перечень канадская певица Селин Дион с доходом в 37,5 млн .

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