Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд в мире

Журнал Forbes опубликовал ТОП-100 знаменитостей, заработавших в 2019 году больше всего.
Первое место заняла певица Тейлор Сфивт с доходом в 185 миллионов долларов. На втором месте оказалась 21-летняя американская модель и участница телешоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер (170 млн), а замкнул тройку лидеров репер Канье Уэст (150 млн).
В десятку также попали футболисты Лионель Месси (127 млн), Криштиану Роналду (109 млн), бразилец Неймар (105 млн), а также британский музыкант Эд Ширан (110 млн), группа The Eagles (100 млн) и боксер Сайль Альварес (94 млн).
Замыкает перечень канадская певица Селин Дион с доходом в 37,5 млн .
Фото: открытые источники
Обсуждение ( 0 )