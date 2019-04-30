Ещё три перехватывающие парковки открылись в Петербурге

Две у станций метро "Рыбацкое" и "Старая Деревня", еще одна в Пушкине.

Три новые перехватывающие парковки открылись в Петербурге. Изначально планировалось провести торжественную церемонию открытия 27 декабря, но потом мероприятие перенесли на 28 декабря.

В церемонии приняли участие председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и руководитель СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Михаил Курдяев.

Перехватывающие парковки появились у станций метро "Рыбацкое" (Тепловозная улица) и "Старая Деревня" (у ТРК "Гулливер"), а также в Пушкине у ж/д станции "Царское Село". В 2022 году планируют открыть перехватывающую парковку у метро "Шушары".

Чтобы воспользоваться парковой бесплатно, нужно в конце сессии подтвердить поездку в метро – приложить "Подорожник" в специальный автомат. Также можно оставить автомобиль на стоянке за 25 рублей в час в любое время суток.

Ранее стало известно, что в Петербурге могут ввести поминутный тариф на платную парковку.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.tv