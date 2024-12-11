Три пары умерли в Петербурге за выходные

В настоящее время устанавливаются причины смерти всех шести человек.

В Петербурге в воскресенье, 9 февраля, были найдены мертвыми три пары. В настоящее время устанавливаются причины смерти всех шести человек. Эта информация была предоставлена агентством АН "Оперативное прикрытие".

Днем в полицию обратилась 37-летняя жительница города, которая сообщила, что не может связаться с отцом. По адресу 30/1 на Тимуровской улице прибыли сотрудники правоохранительных органов, вскрыв дверь квартиры, они обнаружили тела 69-летнего пенсионера и его 72-летней жены. На их телах не было видно признаков насильственной смерти. Оба тела были отправлены в морг.

Вечером жительница Красного Села позвонила в полицию и сообщила о находке тел своего 65-летнего отца и его 49-летней подруги в квартире дома 26 на улице Лермонтова. Тела были отправлены на вскрытие, а также была изъята бутылка с жидкостью. Поздно ночью в съемной квартире на улице Бабушкина были найдены тела 19-летней девушки и ее 22-летнего партнера, а также два пакета с порошкообразным веществом.

Ранее мы сообщили о том, что сорвавшийся с высоты подросток с синдромом Дауна скончался в реанимации.

Фото: Piter.TV