Три памятника архитектуры в пригородах Петербурга выставят на приватизацию в 2026 году

В Красном Селе и Ломоносове продадут три заброшенных исторических здания.

Власти Петербурга включили в план приватизации на 2026 год три объекта культурного наследия, расположенные в Красном Селе и Ломоносове. Губернатор Александр Беглов сообщил, что речь идёт о неиспользуемых нежилых зданиях, два из которых в аварийном состоянии, сообщила пресс-служба Смольного.

В Красном Селе к продаже готовят дома по адресам: Фабричный посёлок, д. 2, литера А и д. 7, литера А. В Ломоносове приватизируют деревянный дом Л. В. Гапонова 1916 года постройки на ул. Сафронова, д. 7, литера А. Все объекты будут реализованы через торги, победители обязаны за свой счёт провести реставрацию под контролем КГИОП. Опыт июньских торгов, когда стартовая цена в 1 рубль принесла городу почти 10 млн руб., показал высокий интерес покупателей к подобным объектам.

Фото: Piter.tv