Фестиваль "НАША ШКОЛА" пройдет в Москве в ноябре

В Москве готовятся к проведению X Международного архитектурного фестиваля "НАША ШКОЛА". Он пройдет с 24 по 26 ноября в выставочном комплексе Гостиный двор, рассказал портал "Строительный Петербург".

Форум посвящен архитектуре и развитию образовательной среды. За десять лет он превратился в площадку, где обсуждают, какими должны быть современные школы и учебные пространства. В мероприятии традиционно участвуют архитекторы, проектировщики, девелоперы, руководители образовательных учреждений и представители органов власти.

Тема юбилейного фестиваля — "Перемена". Организаторы предлагают обсудить, как меняется образовательная инфраструктура и какие архитектурные решения помогают создавать более удобную и современную среду для обучения.

В программе запланированы дискуссии и профессиональные встречи, на которых эксперты поговорят о новых подходах к проектированию школ, реконструкции существующих зданий и внедрении цифровых технологий в образовательные пространства.

Одним из центральных событий станет архитектурный конкурс "НАША ШКОЛА". В его рамках представят проекты учебных зданий и образовательных комплексов, а также назовут лучшие реализованные решения.

Кроме того, в дни фестиваля будет работать тематическая выставка. На ней покажут строительные и отделочные материалы, мебель и оборудование для школ, современные инженерные системы и решения для цифрового обучения. Отдельное внимание уделят технологиям, которые помогают создавать доступную среду для детей с особыми образовательными потребностями.

Организатором фестиваля выступает Союз московских архитекторов при поддержке Союз архитекторов России, Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и Правительство Москвы.

