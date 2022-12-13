  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:00
122
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Три очка Тарасенко принесли "Рейнджерс" победу над "Филадельфией"

0 0

Форвард был признан первой звездой матча.

"Рейнджерс" обыграл "Филадельфию" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Рейнджерс" Владимир Тарасенко был признан первой звездой матча. Россиянин принял участие во всех трех голах своей команды. На его счету две голевых передачи и победная шайба в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 48 матчей, забросил 13 шайб и отдал 23 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что дубль Орлова принес "Бостону" победу над "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владимир тарасенко, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк филадельфия флайерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии