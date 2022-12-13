Дубль Орлова принес "Бостону" победу над "Калгари"

"Бостон" обыграл "Калгари" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.
Защитник "Бостона" Дмитрий Орлов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первые две шайбы в ворота хозяев. Это первые голы хоккеиста за новый клуб. Он также отметился голевой передачей на Павла Заха.
В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 46 матчей, забросил пять шайб и отдал 19 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что три очка Кузьменко принесли "Ванкуверу" победу над "Далласом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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