Дубль Орлова принес "Бостону" победу над "Калгари"

Защитник был признан первой звездой матча.

"Бостон" обыграл "Калгари" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Защитник "Бостона" Дмитрий Орлов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первые две шайбы в ворота хозяев. Это первые голы хоккеиста за новый клуб. Он также отметился голевой передачей на Павла Заха.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 46 матчей, забросил пять шайб и отдал 19 голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET