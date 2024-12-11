Три очка Сергачева принесли "Юте" победу над "Филадельфией"

Защитник был признан второй звездой матча.

"Юта" обыграла "Филадельфию" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене в "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан второй звездой матча. Россиянин первую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевыми передачами на Дилана Гюнтера, который оформил дубль.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 48 матчей и набрал 34 (10+24) очка.

Ранее мы сообщали, что "Тампа" обыграла "Оттаву", Кучеров отметился заброшенной шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET