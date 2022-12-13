Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Флоридой"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" разгромил "Флориду" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин отдал три голевых передачи. Он помог отличиться Адаму Фоксу и Мике Зибанежаду, оформившему дубль.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 47 матчей, забросил 12 шайб и отдал 38 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Проворова не помогла "Филадельфии" уйти от поражения в матче с "Виннипегом".

Видео: YouTube / SPORTSNET