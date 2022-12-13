Шайба Проворова не помогла "Филадельфии" уйти от поражения в матче с "Виннипегом"

Защитник забросил третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" уступила "Виннипегу" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов забросил первую шайбу в ворота гостей. Хозяева смогли отыграться со счета 0:3, однако в третьем периоде пропустили еще две шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Проворов провел 48 матчей, забросил три шайбы и отдал 13 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Сент-Луис" уступил "Чикаго", Барбашев набрал два очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET