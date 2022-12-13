Три очка Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Монреаль"

На счету форварда 35 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Монреаль" со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Джею Ти Комферу и Натану Маккиннону, а также забросил восьмую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 36 матчей, забросил 13 шайб и отдал 22 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Дорофеева принесли "Вегасу" победу над "Сент-Луисом".

Видео: YouTube / SPORTSNET