Гол и передача Дорофеева принесли "Вегасу" победу над "Сент-Луисом"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. Россиянин помог отличиться Вильяму Карлссону в начале встречи, а в третьем периоде забросил четвертую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел четыре матча, забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Анахайм".

Видео: YouTube / SPORTSNET