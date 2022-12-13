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Два очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Ванкувером"

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На счету форварда 64 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Ванкувер" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде одержать победу. Россиянин стал автором второй шайбы в ворота хозяев. Он также помог отличиться Стивену Стэмкосу, который оформил хет-трик.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 43 матча, забросил 18 шайб и отдал 46 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Овечкин стал третьим россиянином, набравшим 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк ванкувер кэнакс, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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