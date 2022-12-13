Овечкин стал третьим россиянином, набравшим 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ

На счету форварда 30 голов и 22 голевых передачи в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин преодолел отметку в 50 и более очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против "Миннесоты" его команда уступила со счетом 2:4. Россиянин отдал две результативные передачи. Всего на счету форварда 52 очка. Лучшим среди россиян по этому показателю в нынешней регулярке является нападающий "Тампы" Никита Кучеров, набравший 62 очка. У форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова 52 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 47 матчей, забросил 30 шайб и отдал 22 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Тренина принесла "Нэшвиллу" победу над "Коламбусом".

Видео: YouTube / SPORTSNET