Шайба Тренина принесла "Нэшвиллу" победу над "Коламбусом"

"Нэшвилл" обыграл "Коламбус" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.
Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей во втором периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 39 матчей, забросил шесть шайб и отдал семь голевых передач.
Ранее мы сообщали, что шайба Задорова не помогла "Калгари" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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