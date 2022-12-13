Шайба Тренина принесла "Нэшвиллу" победу над "Коламбусом"

Форвард забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" обыграл "Коламбус" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 39 матчей, забросил шесть шайб и отдал семь голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Задорова не помогла "Калгари" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET