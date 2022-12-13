  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:01
116
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Тренина принесла "Нэшвиллу" победу над "Коламбусом"

0 0

Форвард забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" обыграл "Коламбус" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 39 матчей, забросил шесть шайб и отдал семь голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Задорова не помогла "Калгари" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, хк коламбус блю джекетс, хк нэшвилл предаторз, яков тренин
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии