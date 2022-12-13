Шайба Задорова не помогла "Калгари" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом"

Защитник забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Калгари" уступил "Нэшвиллу" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Защитник "Калгари" Никита Задоров забросил единственную шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Нэшвилла" в концовке второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 45 матчей, забросил семь шайб и отдал четыре голевых передачи.

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Видео: YouTube / SPORTSNET