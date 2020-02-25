В сентябре этого года в Красногвардейском районе откроются три новых детских сада

Ещё два детсада откроются в следующем году.

В сентябре этого года в Красногвардейском районе откроют свои двери три новых детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В начале учебного года детсад на 190 мест для детей от 1,5 года появится в жилом комплексе "Цветной город". Ещё один детсад на 160 мест для малышей от 1,5 года откроется в ЖК "Ручьи". В обоих образовательных учреждениях предусмотрен бассейн. Также детский сад на 140 мест для детей от 2-х лет появится на улице Лагоды–Бокситогорской. Все заведения включают в себя музыкальные и физкультурные залы, игровые с современной детской мебелью и игровые площадки.

Более того, в этом году специалисты приступят к строительству школы на 1000 мест на Муринской дороге, детского сада на 160 мест с бассейном на территории предприятия "Ручьи", детского сада на 100 мест и школы на 245 мест, совмещенной с детсадом на 70 мест на улице Республиканской. Также город приступает к проектированию двух школ, которые появятся в ЖК "Ручьи".

В 2022 году жилом комплексе "Дом на Львовской" появится детский сад на 81 место и начальная школа на 100 мест, совмещенная с детским садом на 165 мест. На Пискаревском проспекте расположатся новый детский сад на 165 мест и начальная школа на 100 мест. Ещё одна школа 1375 мест появится на улице Пейзажной.

В 2023 году специалисты приступят к строительству детского сада на 170 мест и начальной школы на 300 мест в ЖК "Цветной город" и откроют детсад на 75 мест в ЖК "Малая Охта".

Ранее мы писали, что в Приморском районе достроили еще один детский сад.

Фото: Piter.tv