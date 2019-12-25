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В Приморском районе достроили еще один детский сад
Сегодня, 17:10
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В Приморском районе достроили еще один детский сад

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Детский сад будет рассчитан на 110 ребят.

Застройщик ООО "СК"Каменка" получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в муниципальном округе Коломяги. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.

Дошкольное учреждение на 110 мест находится по адресу Верхне-Каменская улица, дом 7, корпус 4, строение 1 во дворе квартала ЖК "Чистое небо". В здании три этажа. Детский сад рассчитан на 5 групп. В нем есть игровые, спальни и столовые, залы для занятия музыкой и спортом. Для маломобильных граждан оборудовали лифт. На территории учреждения есть игровые и спортивные площадки. 

Всего на территории жилого комплекса работают 4 детских сада. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге достроили проблемный ЖК "Три апельсина". 

Фото: Комитет по строительству Петербурга

Теги: детский сад, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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