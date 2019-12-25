Девочек с Перовского шоссе забрала бригада скорой помощи.

Три московские школьницы попытались совершить групповой суицид. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала LifeShot. По данным источника, инцидент произошел на квартире по Перовскому шоссе. Свидетелем ситуации стал местный житель, который вышел на балкон, чтобы покурить. Он увидел, что одна из девочек стояла, облокотившись на раму окна. Это показалось мужчине подозрительным, в результате чего он обратился в полицию.

По указанному адресу прибыла бригада медиков и правоохранительные органы. Они попали в квартиру, в которой находились школьницы. Дверь им открыл пятилетний брат одной из подруг. В этот момент школьницы находились в неадекватном состоянии. Врачи сделали им промывание желудков, а затем забрали в реанимацию.

Журналисты отметили, что по одной из версий следствия на квартире проходила вписка, но остальные участники разбежались, когда девочкам стало плохо.

В МВД считают, что несовершеннолетние осознанно участвовали в незаконных акциях.

Фото: Piter.tv