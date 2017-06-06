Три экстремала прощались с летом, прыгая с моста в центре Петербурга

Школьники прыгали в воду, проделывая в воздухе различные кульбиты.

Утром 28 августа на Красном мосту в Петербурге заметили трех молодых людей. На записи, которую сделал один из пользователей интернета, видно, как школьники прыгают с высоты в воду, проделывая в воздухе различные кульбиты.

Один из юношей, прыгая с моста в реку Мойку, кричал: "Света, прощай!". Его примеру последовали два товарища, которые разделись до трусов и бесстрашно кинулись в воду.

Автор ролика предположил, что таким образом молодые люди прощались с летом. Другой в ответ написал, что "с мозгами они попрощались чуть раньше".

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