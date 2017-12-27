Три миниатюрные девушки вытолкали из сугроба парня на "девятке" в Воронеже

В сети появилось видео, на котором девушки вытолкали машину, завязшую на нечищеной улице Воронежа.

По социальным сетям разлетелось видео, на котором три миниатюрных девушки вытолкали завязшего в снегу парня на "девятке".

Видео сразу стало популярным в сообществах Воронежа. Местные жители по достоинству оценили силу хрупеньких девчат и посетовали на нечищеные улицы города.

Накануне Piter.TV опубликовал другое видео из Воронежа, на котором две женщины очистили лопатой место для стоянки своего автомобиля, но сильная половина человечества заняла это место. После непродолжительной перепалки мужчины накинулись на женщин с кулаками.

Видео: YouTube/Видео Воронеж