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Видео из Воронежа: Мужчины накинулись на женщин с лопатой из-за парковочного места

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Драка за парковку попало в объектив камеры наблюдения.

В сообществах города Воронежа в социальных сетях горячо обсуждают драку соседей, которая произошла из-за парковочного места.

Сообщается, что конфликт произошел из-за расчищенного от снега участка парковки. Пока две женщины (одной из которых 50 лет) расчищали для своей машины участок от снега, мужчины, живущие по соседству, воспользщовались случаем и заняли этот участок своей машиной. Женщины предложили мужчинам лопату для расчистки места для их автомобиля. Завязалась перепалка, которая переросла в потасовку.

В комментариях под видео мнения разделились. Одни согласны с автором видео, что в их родном городе много невоспитанных людей. Вторые считают, что придомовые парковки общие, и каждый волен занять любой участок.

Видео: YouTube/Видео Воронеж

Теги: воронеж , драка , жесть , новости регионов
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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