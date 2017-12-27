Видео из Воронежа: Мужчины накинулись на женщин с лопатой из-за парковочного места

Драка за парковку попало в объектив камеры наблюдения.

В сообществах города Воронежа в социальных сетях горячо обсуждают драку соседей, которая произошла из-за парковочного места.

Сообщается, что конфликт произошел из-за расчищенного от снега участка парковки. Пока две женщины (одной из которых 50 лет) расчищали для своей машины участок от снега, мужчины, живущие по соседству, воспользщовались случаем и заняли этот участок своей машиной. Женщины предложили мужчинам лопату для расчистки места для их автомобиля. Завязалась перепалка, которая переросла в потасовку.

В комментариях под видео мнения разделились. Одни согласны с автором видео, что в их родном городе много невоспитанных людей. Вторые считают, что придомовые парковки общие, и каждый волен занять любой участок.

Видео: YouTube/Видео Воронеж