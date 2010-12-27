Три метра ненадежных труб заменили на Витебском проспекте

Проблема устранена, потребители получают воду в привычном режиме.

Вечером 17 ноября специалисты завершили ремонт трубопровода по Витебском проспекту. Накануне днем очевидцы заявили о коммунальной аварии на участке инженерной сети. Инцидент произошел во дворе дома 79 корпус 1. По словам местных жителей, вода била прямо из люка. Территорию затопило кипятком, в котором оказались несколько машин. Владельцы транспорта не смогли добраться до машин, чтобы отогнать их в безопасное место.

По информации от аварийной бригады, на участке заменили около трех метров деформированных труб.Сейчас подача воды в ближайших домах ведется по штатному режиму. Кроме замены прохудившейся конструкции, сотрудники "Теплосети" провели диагностику нового участка.

Ранее Piter.tv писал о том, что вода бьет фонтаном на углу Народного Ополчения.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Светланка Смирнова