Три медучреждения Северной столицы получат аппараты ИВЛ для борьбы с заболеваниями сердца

На покупку выделено 13,5 миллиона рублей. Вероятно, это будут швейцарские медизделия.

Три медицинских учреждения Северной столицы получат аппараты ИВЛ для применения в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Закупку на поставку изделий разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Дирекция по закупкам комитета по здравоохранению".

На приобретение трех аппаратов из бюджета города выделяется 13,5 миллиона рублей, таким образом, один ИВЛ обойдется в 4,5 миллиона.

Получателями медтехники станут больницы св. Елизаветы, Покровская, а также НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Эти медучреждения уже представили предварительную информацию о том, какие им аппараты нужны. Также они уточнили цены у потенциальных поставщиков. Речь идет об ИВЛ производства швейцарской Hamilton.

Заявки от поставщиков медтехники принимают до 4 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ.

Фото: mfhc.ru