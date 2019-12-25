Три машины столкнулись на проспекте Непокоренных

Автомобили столкнулись по направлению к путепроводу.

В воскресенье, 5 июля, три машины столкнулись у дома №68 на проспекте Непокоренных. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы рассказали, что автомобили столкнулись по направлению к путепроводу. На фотографии видно, что машины не получили значительных повреждений. Предполагается, что водители также в порядке.

Детали случившегося на данный момент выясняются.

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Фото: vk.com/spb_today