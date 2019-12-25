Ночью на ЗСД перевернулась фура

В ночь на воскресенье, 5 июля, на южном участке ЗСД перевернулась фура, груженная металлоломом. Подробности случившегося опубликовали на информационном портале "Магаполис".
Очевидец рассказал, что ехал позади грузовика и заметил, как тот начал двигаться странно.
"Было такое впечатление, что водитель засыпает на ходу. Я ему мигал, моргал, но это не помогло. На съезде он завалился"
Отметил очевидец
Случившееся заметили другие автовладельцы и сразу же бросились к фуре, чтобы вытащить из нее водителя. Позднее врачи диагностировали 33-летнему пострадавшему перелом руки. Он также утверждал, что не помнит момента ДТП.
Ранее мы писали, что из-за ДТП у "Мега Парнас" образовалась пробка.
Фото: vk.com/spb_today
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