Ночью на ЗСД перевернулась фура

Водитель грузовика утверждает, что не помнит момента ДТП.

В ночь на воскресенье, 5 июля, на южном участке ЗСД перевернулась фура, груженная металлоломом. Подробности случившегося опубликовали на информационном портале "Магаполис".

Очевидец рассказал, что ехал позади грузовика и заметил, как тот начал двигаться странно.

"Было такое впечатление, что водитель засыпает на ходу. Я ему мигал, моргал, но это не помогло. На съезде он завалился" Отметил очевидец

Случившееся заметили другие автовладельцы и сразу же бросились к фуре, чтобы вытащить из нее водителя. Позднее врачи диагностировали 33-летнему пострадавшему перелом руки. Он также утверждал, что не помнит момента ДТП.

Ранее мы писали, что из-за ДТП у "Мега Парнас" образовалась пробка.

Фото: vk.com/spb_today